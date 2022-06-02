Urla Belediyesi kentte asfaltlama çalışmalarına hız verdi

İzmir'de Urla Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Harbiye Caddesi'nde sıcak asfaltlama çalışmalarına başladı. Urla'daki cadde ve sokakların bakımı için bu yıl 60 milyon TL kaynak ayrıldığı belirtilirken, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, "Urla Belediyesi olarak halkımızdan gelen talepler doğrultusunda tespit ettiğimiz eksiklikler konusunda ciddi manada çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Urla Belediyesi, kent genelinde bozuk cadde ve sokaklara karşı hareke geçti. Güvendik Mahallesi Harbiye Caddesi'ndeki alt yapı çalışmalarının bitmesinin ardından çalışma başlatan ekipler, 4 kilometre uzunluğundaki caddeyi asfaltlamaya başladı.

Öte yandan Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, vatandaşlardan gelen ulaşım ve yol şikayetlerini masaya yatırdı. Urla'daki cadde ve sokakların bakımı için bu yıl 60 milyon TL kaynak ayrıldığı belirtilirken, ilçede eksik görülen noktalarda sıcak asfalt, kilitli parke ve kaldırım çalışmalarına hız verildi.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, çalışmalarla ilgili şöyle konuştu:

"Urla Belediyesi olarak halkımızdan gelen talepler doğrultusunda tespit ettiğimiz eksiklikler konusunda ciddi manada çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız; Urla Belediyesini aktif olarak hizmet üreten bir belediye haline getirmek. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak. Urla'yı daha konforlu daha yaşanabilir bir hale dönüştürmek arzusundayız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."