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Urla dolu felaketinden sonra fırtına ile boğuşuyor

İzmir genelinde etkili olan fırtına, Urla ilçesinde de hayatı olumsuz etkiliyor.

Dolu felaketinden sonra fırtına ile boğuşan ilçede belediyeye ait bir restoranın tenteleri söküldü.



Urla ilçesinde etkili olan fırtına akşam saatlerinde İskele Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait bir restoranın sandalyelerini ve masalarını devirdi, camlarını kırdı, tentelerini yerlerinden söktü. Urla dolu felaketinden sonra fırtına kâbusunu yaşamaya devam ediyor. Korona virüs yasaklarından dolayı restoranın boş olması büyük bir facianın yaşanmasını önledi.

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