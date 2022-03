Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan görkemli açılış

1966 yılında Urla'da kurulan Esnaf ve Sanatkârlar Odası modern hizmet binasına kavuştu. İki kattan oluşan binanın alt katında özel bir eğitim kurumu hizmet verecek. Üst katı Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından kullanılacak. Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odasının binasının açılışı bugün yeni yerinde görkemli bir törenle gerçekleşti.

Törene; Urla Kaymakamı ve Başkan Vekili Murtaza Dayanç, İzmir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, Eski Cumhuriyet Halk Parti Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Baratalı, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Eski Cumhuriyet Halk Parti Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla kurum ve Daire Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütü Başkan ve Yöneticileri, Esnaflar ve Vatandaşlar katıldı. Aziz şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'ndan sonra başlayan açılış töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yapımında emekleri geçmiş kişiler ile ilçede yıllarca esnaflık yapmış esnaf büyüklerine plaket verildi. Plaketlerini alan yılların esnaflarının duygulandıkları görüldü.

Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı A. Birol Aydınhan, yaptığı açıklamada, “Bugün Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kazandırdığımız hizmet binasını açıyoruz. Bu bina Urlalı Esnaf ve Sanatkârlarımızın eseridir. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın verdiği yetki ile güç alarak ve hizmet etme arzusunu ön planda tutarak, yıllar dan beri hayal ettiğimiz hizmet binasını odamıza kavuşturduk. Söz doğruluğun öncüsüdür. Biz Sevgili Esnaf kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Ahlaklı, eline, beline ve diline hâkim, birbirine saygılı toplumun örnek alacağı nitelikleri ile övünen biz esnaf ve sanatkârlar olarak bizi bu günümüzde yalnız bırakmayan sizlere sonsuz teşekkür ve saygılarımızı sunarız” dedi.

İzmir Odalar Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise “Açılacak olan hizmet binamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere şükranlarımı iletiyorum, rahmete ermiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gelmiş geçmiş tüm başkanlara, tüm yöneticilere, kimin emeği geçmişse her birine Esnaf Teşkilatı Başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Yeni hizmet binasının ilçeye, esnafa ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Murtaza Dayanç, “Esnaflık, ahilik geleneğimizin en önemli parçasıdır. İlçemizde birçok eski esnafımız, ustamız var. Yeni yetişen esnaflarımızın onlardan öğreneceği çok şeyler var. Esnaflıkta önemli olan güvendir. Para bazen her şey, bazen de hiçbir şeydir ama güven her şeydir. Urla esnafımıza da güvenin tam olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda stokçuluk ve fahiş fiyat uygulaması konusunda yapılan denetimlerde ilçemizde ciddi bir sorunla karşılaşılmaması da bizim için önemlidir. Urla her gün gelişen, kendini yenileyen, cazibe merkezi bir kenttir. Bu güzel ilçenin daha yaşanabilir olması için de hep beraber daha çok çalışacağız” diye konuştu.