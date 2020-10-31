Urla Kızılay Şubesi depremzedelerin yardımına koştu

İzmir'de 6,6 şiddetindeki depremin ardından Urla Kızılay Şube Başkanı Nurgül Saltık ve ekibi Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesinde mağdur vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarına destek verdi.

Deniz suyunun yükselmesiyle oluşan tusunami sonucunda Seferihisar Sığacık'ta çok sayıda iş yeri ve ev sular altında kaldı. Urla Kızılay Şube Başkanı Nurgül Saltık ve ekibi, Sığacık Mahallesi'ne giderek buradaki yardım çalışmalarına katıldı. İzmir'den 20, Urla'dan 20 kişi olmak üzere toplam 40 kişilik gönüllülerden oluşan ekip, vatandaşlara sıcak çorba, battaniye ve çadır dağıttı. Depremzedelerin diğer temel ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.