İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Urla sahiline ölü Caretta Caretta vurdu

İzmir’in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde sahile ölü Caretta Caretta vurdu.

İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde sahile ölü Caretta Caretta vurdu.


Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'nde plajda bulunanlar, sahile vuran Caretta Caretta'yı yaralı sanıp kıyıya çıkarttı. Ancak yapılan incelemede hayvanın ölü olduğu belirlendi. Vatandaşlar, "Urla sahillerinde ender görülen Caretta Caretta'nın ölü olması bizi çok üzdü. Çevreye olan duyarlılığın artmasını, bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Yavru olduğu tahmin edilen Caretta Caretta'nın vücudunda yara olmadığı ve yediği zehirli atıklardan telef olduğunu düşünüyoruz'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.