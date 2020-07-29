Urla ve Çeşme'ye yat limanı yatırımı müjdesi

Türkiye yat sektörünün önemli isimlerinden iş adamı Mesut Alçınkaya, İzmir'in turizm cenneti Çeşme ve Urla'da yat limanı yatırımı için kolları sıvadı.

Yıllardır müzik ve yat sektöründe yaptığı yatırımlarla dikkat çeken iş adamı Mesut Alçınkaya, İzmir'e yatırım kararı aldı. Europa Music'in kurucusu olan ve birçok ünlü ismin yapımcılığını yapan Mesut Alçınkaya, İzmir'de birçok konser ve programlara da ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda yatçılık sektörü ile uğraşan iş adamı, şimdilerde Çeşme ve Urla'da yat limanı açmak için kolları sıvadı. İzmir'i ikinci evi olarak gördüğünü belirten Alçınkaya, "Müzik sektörü bitmek üzere korona virüsü yüzünden tüm konser ve organizasyonların iptal edildi. Bizde bütün enerjimizi yat limanı yatırımcılığına veriyoruz; çünkü yatçılık ülke içinin yanı sıra uluslararası alanda yatırım ve iş yapabiliyorsun. Bizde ülke olarak üretmenin gereksinimini biliyor ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz Covid-19 boyunca hep yatırım yapmanın planını yaptık. Üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Şimdi ki yatırımımız güzel İzmir'imize bir yat limanı kazandırmak. Özellikle turizm bölgesi olan Çeşme ve Urla'da fizibilite çalışmalarına hız verdik. Kısa süre sonra projelendirip bunu yapacağız” dedi.