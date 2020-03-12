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Urla'da 125 sığınmacı yakalandı

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan balıkçı teknesi içerisindeki 125 sığınmacı ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan balıkçı teknesi içerisindeki 125 sığınmacı ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tespit etti. Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan balıkçı teknesi içerisindeki 51 Afganistan, 26 Mısır, 20 İran, 10 Suriye, 8 Pakistan, 5 Irak, 3 Sri Lanka, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 125 sığınmacı yakalandı. Ayrıca tekne içerisinde bulunan 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.


Göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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