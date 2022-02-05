İhlas Haber Ajansı

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Urla'da CHP'li gençlerden kan bağışı

İzmir’in Urla ilçesinde Kızılay’ın kan bağışı topladığını öğrenen CHP’li gençler, birbirleri ile iletişime geçerek toplu halde kan verdiler.

İzmir'in Urla ilçesinde Kızılay'ın kan bağışı topladığını öğrenen CHP'li gençler, birbirleri ile iletişime geçerek toplu halde kan verdiler.


Türk Kızılay, Urla Cumhuriyet Meydanı'nda stant açarak gönüllü kan bağışçılarını bekledi. Kan bağışı yapıldığını öğrenen CHP'li gençler, birbirleri ile iletişime geçerek meydanda toplandı. CHP Urla Gençlik Kolları yönetimi, Türk Kızılay'ına kan bağışı yaparak umut olmak, hayat kurtarmak, topluma örnek olmak için hep beraber kan verdiklerini bildirdi. Yeni görevlendirilen CHP Urla Gençlik Kolları'nın örnek tavrı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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