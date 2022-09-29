Urla'da denizin dibindeki hayalet ağlar ve atıklar temizlendi

İzmir'in Urla ilçesinde, "Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek Projesi" çerçevesinde deniz dibindeki hayalet ağlar ve atıklar temizlendi, denizlerimizdeki tehlikeye dikkat çekildi.

Urla ilçesinde, Konak Kaymakamlığı öncülüğünde, Urla Kaymakamlığının ev sahipliğinde, "Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek Projesi" çerçevesinde dalış etkinliği yapıldı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesindeki etkinlik öncesi, bu zamana kadar yapılan programlar ve yapılacak olan etkinlik hakkında katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı. Konak Pasaport İskelesi ve Karaburun'da gerçekleştirilen dalışlarda, deniz dibinden 200 kilogram çöp ve 50 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkarıldığı, ayrıca üniversite öğrencileri ile beraber bu mevkilerde kıyı temizliği de yapıldığı aktarıldı.

Metrelerce hayalet ağlar ve kilolarca atık çıkarıldı

Daha sonra üçüncüsü Urla'da gerçekleştiren programda, Karantina Adası ve Pınarlı Adası açıklarında dalış yapıldı. Dalış sırasında, denizin dibindeki metrelerce uzunlukta hayalet ağlar temizlendi, kilolarca atık toplandı, denizlerimizdeki tehlikeye dikkat çekildi.

"Yapılan çalışmalarda her yıl 2 bin km ağın denize bırakıldığı belirtiliyor"

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi, konuşmasında, "Denizlerimizdeki sürdürebilirliğin devam etmesi, balık stoklarımızın devamlılığın sağlanması, kirliliğin önlenmesi bizim için çok önemli. Yapılan çalışmalarda her yıl 2 bin km ağın denize bırakıldığı belirtiliyor. Aynı zamanda denize bırakılan plastik atıklar içerisinde en ölümcül olanı ağlar olarak belirtiliyor" şeklinde konuştu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Her alanda olduğu gibi özellikle tüketimin yükseldiği, sanayinin ve kentleşmenin tavan yaptığı bir dünyadayız ve doğal kaynaklar tükeniyor. Burada geri dönüşümde çok önemli özellikle balık ağı ve plastik materyallerin toplanıp geri dönüşüm işlemine tabi tutulup doğada çözüle bilir hale gelmesi önemli" dedi.

Ege Üniversitesi Su ürünleri Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu da, “Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek Projesi çerçevesinde Urla'daki uygulamamızı gerçekleştirdik. Denizde kalan ağlar, plastik materyaller, yüzdürücü şamandıra gibi materyallerin denizden çıkarılarak geri dönüşüme kazandırılması ve böylece deniz kirliliğin engellenmesi hem de sıfır atık kampanyasına katkıda bulunarak çok önemli bir projeyi gerçekleştirdik" diye konuştu.

Öte yandan proje çerçevesindeki çalıştaya ayrıca; Urla Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Murtaza Dayanç, kurum müdür ve amirleri, denizcilik bölümünde öğrenim gören üniversite öğrencileri, kaptan adayları ve dalgıçlar katıldı.