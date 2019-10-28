Urla'da ‘Goji Berry' üretimi artıyor

Daha önce Zeytinler ve Kalabak Mahallesi'nde ‘Goji Berry' dikimi gerçekleştiren Urla Belediyesi, alınan olumlu sonuçların ardından Birgi Mahallesi'nde 190 adet fidan dikimi yaptı.

Urla ilçesinde, Zeytinler ve Kalabak Mahallesi'nde ‘Goji Berry' meyvesinin dikimi yapılmış ve belediye tarafından dikilen fidanlar sonucunda olumlu sonuçlar alınmıştı. Sevindirici gelişmelerin ardından Urla Belediyesi, Birgi Mahallesi'nde de ‘Goji Berry' fidanı dikti. Dikilen 190 fidan toprakla buluşurken fidan dikimine Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, eşi Burcu Oğuz ve Birgi Mahallesi sakinleri katıldı.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz fidan dikimiyle ilgili, "Daha önceki denemelerde alınan olumlu sonuçlar neticesinde bugün Birgi köyümüzde ‘Goji Berry' dikimi gerçekleştirdik. Yerel yönetim anlayışımız, yerel esnafın ve üreticinin yanında olmak. Onlara ekstra kazanç olanakları sunmak. Bu anlayış ile bugün çiftçilerimize yeni bir üretim alanı kazandırdık. Kalkınmanın yerelden başladığının bilinciyle çiftçilerimize desteğimiz devam edecek” dedi.

Fidanların, mart-nisan aylarında ürün vermeye başlaması bekleniyor.