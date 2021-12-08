Urla'da kaçak içki ve sigara satışı yapan markete polis baskını

İzmir'in Urla ilçesinde polis ekiplerince bir markete düzenlenen operasyonda kaçak içki ve sigaralar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen market sahibi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yaka Mahallesi'nde bir markette kaçak içki satışı yapıldığına yönelik bilgi edindi. Bunun üzerine detaylı araştırmalar yapan ekipler, market ve markete ait depoda aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda 16 litre etil alkol, 6 paket kaçak sigara, 280 aroma verici, 215 anason yağı ve 195 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Öte yandan, ekipler kaçak ürünlere ek koyarken, gözaltına alınan market sahibi ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.