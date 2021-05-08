Urla'da "Kan Dostum" seferberliği

Urla'da, Kızılay'ın pandemi ve Ramazan sebebiyle düşen kan bağışı oranlarından dolayı kan stoklarını artırmak ve kan bağısının önemine dikkat çekmek için "Kan Dostum" adıyla kan bağışı organizasyonu düzenlendi.

Kan Dostum adıyla saat 15.00–23.00 arasında düzenlenen organizasyona AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Bülent Bademci, AKk Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart ile parti yöneticileri, ana kademe gençlik kolları, kadın kolları, MHP Urla Başkanı Tercan Ayhan, MHP'li yöneticiler ve partililer, Urla Kızılay Şubesi Başkanı Nurgül Çağatay Saltık ve Kızılay gönüllüleri katıldı. Organizasyon sonunda yaklaşık 55 ünite kan bağışı alındığı bilgisine ulaşıldı. Urla Kızılay Şubesi Başkanı Nurgül Saltık, “Kan bağışı yapan tüm gönüllülerimize gerçekleştirilen bağışlardan dolayı Urla Türk Kızılayı olarak hasta ve hasta yakınları adına teşekkürlerimizi sunarız” dedi.