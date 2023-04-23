Urla'da 'klasik otomobiller' göz kamaştırdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yılını kutlamak isteyen klasik otomobil tutkunları, İzmir'in Urla ilçesinde bir araya geldi. Sürücülerin deniz kenarına çektiği klasik otomobillere Urlalılar da ilgi gösterdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yılını kutlamak isteyen klasik otomobil tutkunları, İzmir Konak'ta bulunan Alsancak Limanı önünden konvoy oluşturarak Urla ilçesine hareket ettiler. Urla'nın İçmeler Mahallesi'nde deniz kenarına çekilen klasik otomobillere ilçe sakinleri de ilgi gösterdi. Piyasa değeri en düşük 400 bin TL'den başlayan; 1963 model Chevrolet Biscayne, 1965 model Chevrolet İmpala, 1949 ile 1960 model Doge, 1957 model Chevrolet Belair, 1989 model Chevrolet Capris, kaplumbağa modeli 1971 model Volkswagen ve 25'e yakın klasik otomobil yer aldı. Klasik otomobil tutkunları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 103. yılını kutlamak ve güzel havanın tadını çıkarmak için bir araya geldiklerini belirttiler.

Klasik otomobil tutkunlarından Umut Atılır da “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak maksadıyla 25'e yakın aracımızla bir konvoy oluşturduk. Kordon üzerinden sahil yolunu takip ederek Urla'ya kadar geldik. Urla'da da arkadaşlarımızla hep birlikte hem bayramlaşma yaptık hem de güzel havanın tadını çıkardık” dedi.