Urla'da merakla beklenen kavun festivali başlıyor

İzmir'in Urla ilçesinde, belediyesi tarafından Nohutalan Mahallesi'nde düzenlenecek "Nohutalan Kavun Festivali" ile ilçe sarıya boyanacak, her yer kavun kokacak.

Urla Belediyesi, Nohutalan Mahallesi'nde Nohutalan Kavun Festivalini bu yıl 6'ıncıs kez gerçekleştirecek. 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü başlayacak festivalde renkli görüntüler ortaya çıkması beklenirken, üreticiler, özenle yetiştirdikleri kavunları tüketiciyle buluşturacak.

Nohutalan kavununun kendine has kokusu ve farklı aroması olduğunu söyleyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, etkinlik ile hem üreticinin hem de vatandaşların yüzünün güleceğini belirtti. Kokusuyla ünlü susuz kavunların süsleyeceği stantlarda üreticilerin ürünlerini sergileyeceğini vurgulayan Başkan Oğuz, "Festivalimizde bin 500 civarında yani 5 tona yakın kavunun satılacağına inanıyoruz. Festivalimizin her yıl daha fazla ilgi çekip büyümesi bizleri de memnun ediyor" diye konuştu.

Büyükşehir belediyesi pop orkestrası konseri ve kavun yarışmasının da festivali daha eğlenceli hale getireceğini sözlerine ekleyen Başkan Oğuz, "Tüm vatandaşlarımızı saat 11:00'de Nohutalan'a bekliyoruz. Urla'dan gelecekler içinse saat 10:00'da Urla Cumhuriyet Meydanı'ndan araç kaldırılacak. Hem eğlenceye hem kavuna doymak için haydi Nohutalan'a" diye konuştu.