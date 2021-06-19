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Urla'da motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

İzmir’in Urla ilçesinde, meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Urla ilçesinde, meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. 35 APC 733 plakalı motosiklet sürücüsü Bora Geçen (53), Urla istikametinden İskele Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Ağır yaralanan Bora Geçen, ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Geçen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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