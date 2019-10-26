Urla'da STK temsilcileriyle önemli toplantı

İzmir'in Urla ilçesinde, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yerel koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Urla Belediyesi Meclis Salonu'nda, yerel koordinasyon iş birliğini geliştirilmesi amacıyla bir toplantı yapıldı. Gerçekleşen toplantıya, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, eşi Burcu Oğuz, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Sağlam Baş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, göreve geldikleri günden bu yana sivil toplum kuruluşları (STK) ile birlik ve beraberlik içerisinde yürütmekte oldukları çalışmaları bugünden sonra da geliştirerek devam edeceklerini belirtti. Başkan Oğuz, "Uzun zamandan beri herkesin ortak paydada buluşarak, katılımcı demokrasi ortamını sağlanabilmesini arzuluyordum. Bugün buradaki tablo arzumuzun gerçekleştiğini gösteriyor. Urlamızın her zaman olduğu gibi bu konuda da duyarlı olması bizleri son derece memnun etti. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da el ele, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Urla Belediyesi Proje Koordinatörü Derya Çağan Orhunbilge da, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine Urla Belediyesi'nin yerel yönetimdeki katılımcı demokrasi anlayışını anlatarak, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin öneminden bahsetti. Çağan, Urla'da yerel yönetim ile sivil toplum iş birliği örneklerinin her geçen gün arttığını ve somut sonuçlar çıkmaya başladığını belirtti. Çağan Orhunbilge, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını anlatarak, Urla Belediyesi'nin başvuruda bulunduğu ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Katılımcılarda, sunumların ardından böyle bir amaçla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.