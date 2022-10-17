Urla'da tekneden düşen balıkçıyı arama çalışmaları başlatıldı

İzmir'in Urla ilçesinde açıldıkları tekneden düşen arkadaşını kurtarmak için denize atlayan tekne sahibi 1 saat sonra başka bir balıkçı grubu tarafından kurtarılırken, kayıp diğer balıkçıyı kurtarmak için denizden ve havadan helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tekne sahibi Mustafa Bulut ve balıkçı arkadaşı Hilmi Çakı, sabah saatlerinde attıkları ağları toplamak için Gülbahçe Mahallesi mevkiinden tekneyle denize açıldı. İkili açıldıktan bir süre sonra Çakı, dengesini kaybedip denize düştü. Arkadaşını kurtarmak için denize atlayan Bulut, Çakı'ya ulaşamadı. 200 metre ileride bulunan bir başka balıkçı gurubu hareketsiz duran teknenin yanın yanaştığında, yaklaşık 1 saattir ağların mattarına tutunmuş olan Mustafa Bulut'u kurtardı.

Arama çalışmaları başlatıldı

Yardıma gelen balıkçılar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Ambulansa alınan Bulut, Urla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kayıp Çakı'yı bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden ve havadan helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.