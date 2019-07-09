Urla'da tiyatro günleri: Mahallede, sokakta tiyatro var

İzmir'in Urla ilçesinde, 7 yıldır düzenlenen Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali bu yıl 16-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Urla Belediyesi iş birliği ile düzenlenen festivale, bu yıl 22 tiyatro topluluğu katılacak.

Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivalinin bu yılki tarihleri belli oldu. 7 yıldır düzenlenen festival, 16-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tiyatro festivali boyunca mahallelerin yanı sıra, Urla Meydanı'nda da festival boyunca her akşam saat 22.00'de tiyatro gösterimleri yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de destek vereceği festivalde; Malgaca Pazarı, Mermerli Çeşme ve Sanat Sokağı da sokak oyunlarına sahne olacak.

22 tiyatro topluluğunu yer alacağı Toprak Sahne Tiyatro Festivali kapsamında, usta tiyatrocularla söyleşiler de düzenlenecek. İlk gün olan 18 Temmuz gecesi Orhan Aydın, Prof. Dr. Semih Çelenk, Yaşar Gündem ve Özgür Başkaya festivalin katılımcılarıyla buluşacak. Festivalin ikinci günü ise Serhat Özcan ve Pervin Bağdat söyleşiler gerçekleştirecek.

Tiyatro uzak mahallelere taşınacak

"Tiyatro Değiştirir" sloganıyla gerçekleştirilecek 8. Uluslararası Toprak Sahne Tiyatro Festivali, İngiliz tiyatrocu Shakespeare'in "Bütün Dünya Sahnedir" repliği ile başlayacak. 7 senedir İzmir'in Urla ilçesindeki mahallelere, sokaklara ve merkez mahallelere ulaşan Toprak Sahne Tiyatro Festivali, bu sene uluslararası boyutta gerçekleşecek. Her sene olduğu gibi bu sene de katılımcı tiyatro ekipleri, Urla'nın köylerine, sokaklarına, mahallelerine tiyatroyu taşıyacak. Düzenlenecek tiyatro atölyeleri ile amatör tiyatro toplulukları ve tiyatrocular eğitim alma şansına sahip olacak. Bireysel katılımcıların çalışmalarına da açık olan festivale, katılımcı ekipler ve bireysel katılımcılar kendi çadırlarını getirerek katılabilecek.

Urlalı çocuklar için düzenlenecek kukla yapım atölyesi de, 4 gün boyunca 4 farklı mahallede yer alacak. Urlalı çocuklar, atölye çalışmaları ile evdeki malzemelerden kukla yapımını öğrenecek.

Festivale Ödemiş Umut Tiyatrosu olarak katılacaklarını söyleyen Canan Mursallı, "Yıllardır olduğu gibi yine, üstelik bu kez ödül alan bir oyunumuzla ilçemizi gururla temsil etmeye çalışacağız" dedi. Mursallı, hazırladıkları ‘İki Bavul Dolusu' adlı oyunun da Urla'daki sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Mursallı ayrıca, geçtiğimiz günlerde Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezinde sergilenen Shakespeare'in Kerimeleri adlı oyunun yoğun istek üzerine 11 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de yine Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezinde ücretsiz olarak gösterileceğini belirtti. Mursallı, Ödemişli sanatseverleri oyunu izlemeye davet etti.