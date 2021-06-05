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Urla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

İzmir’in Urla ilçesinde, iki ayrı adreste yapılan operasyonda 90 kök hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde, iki ayrı adreste yapılan operasyonda 90 kök hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.


Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y.P. isimli şahsa ait iki ayrı adrese uyuşturucu baskınları yaptı. Operasyonda, 90 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.Y.P. isimli kişi gözaltına alındı. Şahıs, daha sonra ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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