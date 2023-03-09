İhlas Haber Ajansı

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Urla'da uyuşturucu sattığı tespit edilen iki kişiye suçüstü

Urla polisi, uyuşturucu madde sattığı belirlenen iki kişiye suçüstü yaparak gözaltına aldı.


Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu çerçevede ekipler, S.Ç. ve U.Ö.'nün uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Polis, şüphelilerin ikametleri ve araçlarına operasyon yaparak, satış yaptıkları sırada iki kişiyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinden ise bir miktar satışa hazır uyuşturucular çıktı. S.Ç. ve U.Ö., emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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