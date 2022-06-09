İhlas Haber Ajansı

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Urla'daki orman yangını kontrol altında

İzmir’in Urla ilçesi Kuşçular mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesi Kuşçular mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.


Yangın, öğle saatlerinde Urla ilçesi Kuşçular mevkiinde meydana geldi. Yangını söndürmek amacıyla bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, 21 arozöz, 2 dozer, 5 su tankeri yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahaleler ile alevler kontrol altına alındı. Bölgede çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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