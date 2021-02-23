Urla'dan Dubai ve İngiltere'ye enginar gönderiyor

Urlalı sakız enginar üreticisi İlker Çapacı, ürünlerini hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de Dubai ve İngiltere gibi çeşitli ülkelere satıyor.

İzmir'in Urla ilçesinde yetişen sakız enginarları, başta İzmirliler olmak üzere tüm Türkiye'den ilgi görüyor. 45 yaşındaki enginar üreticisi İlker Çapacı, Urla'daki tarlalarında yetiştirdiği organik enginarları tüm Türkiye'ye kargoyla gönderiyor. Yurt içi ve yurt dışından yoğun siparişler aldıklarını söyleyen Çapacı, Dubai ve İngiltere'den bile sipariş alıyor. Onlarca dönüm alanda enginar yetiştiren Çapacı, “Daha önce otellere de enginar veriyorduk. Pandemiden dolayı oteller kapandığı için şu anda yüzde 9O tavsiye üzerine satış yapıyoruz. Vakumlayıp kargo ile gönderiyoruz. Kargo ile yurdun her yanına enginar gönderiyoruz. Hatta Dubai ve İngiltere'ye kadar enginarlarımız gitti” diye konuştu.

Ürettikleri enginarlar hakkında bilgi veren Çapacı, “Ben kendimi bildim bileli çiftçilik ve manavlık yapıyorum. Enginar yetiştirmeye 15 yıl önce başladım. Doğal ve ilaçsız üretim yapıyoruz. Kalite ve hijyene önem veriyoruz. Urla'nın meşhur sakız enginarnı yetiştiriyor. Enginar artık tüm dünyaya yayıldı. Dünyada var olan enginar çeşitleri Türkiye'ye geldi. İtalyan, İspanyol, Amerikan, Kıbrıs, Mısır, Sakız enginarı gibi birçok çeşidi var. Bunların içinde ülkemize ayak uydurmuş, iklim şartlarına uygun tek enginar çeşidi sakız enginarı diyebiliriz. Enginarın anavatanı Kıbrıs. Kıbrıs'tan 1500'lü, 1600'lü senelerde dünyaya yayılmış. Dünyaya yayılırken bulunduğu iklim şartlarına göre kendine kişilik kazanmış. Enginarın Urla'daki kişiliği dünyanın hiçbir yerinde yok. Farklı bir özellik oluşturmuş kendine” dedi. Enginar almak isteyenlerin sosyal medyadan veya telefon üzerinden sipariş verebileceklerini söyleyen Çapacı, “İzmir'deki tüketiciler de Urla'daki tarlamıza gelip direkt tarladan ürün alabilir. Uzaktan siparişlerde enginarlarımız sipariş geldiği gün bahçeden kesilerek taze taze ayıklanıp kargolanıyor” ifadelerini kullandı.