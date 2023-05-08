Urlalı gençler ilçenin gurur kaynağı oldu

Urla'nın gençleri, elde ettikleri başarılarıyla ilçenin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Okullarını temsil eden öğrenciler, birçok branşta dereceye girip madalya kazandı.

24 ile 30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen TYF Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Yarışlarında, Hüseyin Akyüz Bilim Ortaokulu öğrencisi Yasemin Yıkıcı Türkiye birincisi olarak Türk milli takımına seçildi ve Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. İzmir'de düzenlenen Tekvando müsabakalarında Küçük Erkekler 50 kilogram kategorisinde EGİAD Ortaokulu öğrencisi Metin Can Çelikcan da İzmir birincisi oldu. Bir diğer branşta; Urla MTAL öğrencisi Baran Evrensel, Wushu Sanda Genç Erkeklerde İzmir birincisi oldu.

EGİAD Ortaokulu Voleybol Takımı ise Türkiye'nin en iyi sekiz okul takımı arasına girdi. İzmir genelinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları mangala kategorisinde, ortaokul düzeyinde EGİAD Ortaokulu öğrencisi Begüm Serttaş ve ilkokul düzeyinde Asiye Hüseyin Akyüz, Bilim İlkokulu öğrencisi Sadem Atık İzmir birincisi oldu.