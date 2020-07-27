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Urla'yı arılar bastı, görenler şaşırdı

İzmir’in Urla ilçesinde bulunan Sanat Sokağı binlerce arının istilasına uğradı.

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Sanat Sokağı binlerce arının istilasına uğradı. Yaşanan ilginç görüntü cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.


Olay dün akşam saatlerinde ilçede bulunan sanat sokağında meydana geldi. Özellikle hafta sonu birçok kişi tarafından ziyaret edilen Sanat Sokağı bir anda binlerce arının istilasına uğradı. İddiaya göre, bölgedeki bir kovandan gelen arıları gören vatandaşlar panik yaşarken, bazı vatandaşların arılar tarafından sokuldukları da öğrenildi.



O anlar cep telefonu kamerasında


Arıların Sanat Sokağı'nı istilası cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde arıların sokakta koloni halinde uçmaları ve vatandaşların yaşadığı şaşkınlık görüntülendi.

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