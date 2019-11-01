Usta gazetecilerin objektifinden ‘Doğa'

Medical Park İzmir Hastanesi Sağlık, Kültür, Sanat Merkezi'nde bu ay üç usta gazeteci Kenan Seven, Aykut Fırat ve Esat Erçetingöz'ün ‘Doğa' isimli fotoğraf sergisi yer alacak.

Westpark Outlet'in zemin katında yer alan Medical Park İzmir Hastanesi sanat galerisinde açılacak olan sergide; yarım asır önce manuel makinelerle fotoğraf çekmeye başlayan ve şimdilerde ise dijital makineler ile anı ölümsüzleştiren üç usta gazetecinin ‘Doğa' fotoğrafları sergilenecek. Sergi açılışı yarın saat 14.00'da herkese açık olarak gerçekleşecek.