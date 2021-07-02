Usta sanatçıya robotik müdahale

Günhan, kendisini çok iyi hissettiğini ifade ederken, operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrah Doç. Dr. Varlık Erol, ünlü türkücünün tekrar sağlığına kavuştuğunu, normal günlük hayatına dönebileceğini belirterek, robotik cerrahinin özellikle karnın alt bölümündeki cerrahilerde çok avantaj sağladığını söyledi.

TRT'nin ünlü sanatçılarından, Türk halk müziğinin sevilen sesi 79 yaşındaki Şakir Öner Günhan, düzenli aralıklarla yaptırdığı check-up sırasında 6 ay önce kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrendi. Tümörün kontrol altına alınması için kemoterapi tedavisi almaya başlayan Günhan'ın, kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından ameliyat olmasına karar verildi.

"Gece 4'e kadar araştırdım"

Ameliyatın gündeme gelmesiyle birlikte araştırma yapmaya koyulduğunu anlatan Şakir Öner Günhan, "Bu ameliyatın 3 şekilde yapıldığını öğrendim. İlki robotik, ikincisi kapalı yani laparoskopik ve üçüncüsü de açık ameliyat. Robotik ameliyatla ilgili her şeyi öğrendim. Ameilyatı robotun kendi başına yapmadığını, 4-5 tane kolu olduğunu, 8 mm'lik kesilerle gövdeye girildiğini, daha kansız olduğunu öğrendim. Tüm bunları okurken saatin gecenin 4'ü olduğunu bile fark etmemişim. Hemen oğlumu çağırdım ve robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat olmak istediğimi söyledim. Bugün ameliyattan sonraki 6. gün ve gördüğünüz üzere ayaktayım ve taburcu olarak Bodrum'a doğru birazdan yola çıkacağız" dedi.

Şakir Öner Günhan'ın ameliyatını gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol, "Robotun kolları, insan elinin hareket kabiliyetinden çok daha üstün. Ameliyat sırasında hekime 3 boyutlu görüntü sunması, onkolojik prensiplere uygun, tümörü ve etrafındaki lenf bezlerini düzgün bir şekilde çıkarmamıza olanak sağlıyor. Kapalı bir ameliyat olduğu için hasta daha ağrısız bir dönem geçiriyor. Daha erken normal hayatına dönebiliyor. Özellikle kalın bağırsak kanserleri ve hele de kalın bağırsağın çıkımına yerleşmiş tümörlerde robotik cerrahiden oldukça fayda görüyoruz hem hastalarımız hem bizler hekim olarak. Bölgede bu ameliyatları yapan ender merkezlerden biri olmamız gurur veriyor” diye konuştu.