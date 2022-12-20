Utanç tablosunu yeşile çevirdiler

Eşsiz doğayı çöp yığınlarına boğan duyarsız vatandaşların ayıbı, 80 adet çöp poşetine sığdı.

İzmir'de farklı meslek ve yaş gruplarından oluşan İzmir Yardım Ekibi, gönüllülük esasına göre kentin belli noktalarında temizlik etkinlikleri gerçekleştiriyor. Ekibin son durağı, eşsiz doğası ile nefes aldıran Karagöl bölgesi oldu. Duyarsız vatandaşların çevreye bıraktığı çöp yığınları Karagöl'ün güzelliğini gölgelerken, çevre gönüllüleri temizlik için kolları sıvadı. Çöplerin engebeli alanlara atılması nedeniyle ağaçlara bağladıkları iplere tutunarak çöp toplayan gönüllülere, İzmir Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. 17 ekip üyesi ve 20 belediye personelinin katıldığı temizlik etkinliğinde, 80 poşet çöp toplanarak araca yüklendi. Ekiplerin çalışması sonucu bölge, yeniden yeşil görünümüne kavuştu.

“Derdimiz İzmir, her yerdeyiz”

İzmir Yardım Ekibi'nden Şükrü Üzcan, “İzmir Yardım Ekibi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yaptığımız etkinlik doğrultusunda çöpleri temizledik. 80 poşet çöpü araca yükledik. İlk bölgede yaptığımız çalışma ile alanı tertemiz yaptık. Tespit ettiğimiz ikinci bölgede de temizlik yapacağız” dedi. Ekip üyeleri ise “Derdimiz İzmir, her yerdeyiz” sloganı ile çevre temizliği konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.