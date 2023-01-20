Uygulama noktasında binlerce sentetik hap ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otoyol gişelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, durdurulan araç içerisinde 55 bin 664 adet sentetik ecza ürünü ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.Ö. ve G.Y. adlı 2 kişinin, uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, 2 kişinin bir araçla İstanbul-İzmir Otoyolu Akalan gişelerinden geçeceğini belirledi. Burada uygulama noktası kuran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araç durduruldu.

Yapılan aramada araç içerisinde 55 bin 664 adet sentetik ecza ürünü ele geçirilirken, olayla ilgili araçta buluna. U.Ö. ve G.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.