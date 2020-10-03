Uyku apnesinde bademcik faktörü

Dr. Cüneyt Altunay, bademciklerde bir infeksiyon odağı olduğu durumlarda özellikle çocuklarda büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkilediğini söyledi. Altunay, "Bademciklerin hacminin ileri derecede artması her yaş grubunda uyku apnesi (uyku esnasında solunum durması) oluşturarak kötü sonuçlara yol açabilir" dedi.

Kent Alsancak Tıp Merkezi KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, çocukluk çağında en çok hekime başvurma nedenlerinden biri olan bademciklerle ilgili kafa karıştıran sorulara açıklık getirdi.

Bademciklerin iltihaplı olması ya da çok büyümesi halinde farklı ve ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Dr. Altunay, “Bademcikler dilimizin arka bölümünün iki yanında vücut savunmasında kısmen rolü olan yapılardır. Etkenlerle ilk karşılaşma yeri olması, yapısal nedenler, çevresel faktörler, bazen de tüm vücudumuzu ilgilendiren hastalıklarda sık sık bademcik iltihabı oluşabilir. Bu gibi durumlarda tekrarlayan infeksiyonlar ve oluşan hacim büyüklüğü fayda yerine zarar verir hale gelebilir. Bademciklerin savunma katkısını bırakıp bir infeksiyon odağı olduğu durumlarda özellikle çocuklarda büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkiler, kalp hastalıkları, eklem hastalıkları, sıklıkla alt solunum sistemi problemleri ile karşılaşırız. Bademcik iltihabının en sık nedeni viral ve ardından bakteriyel etmenlerdir" dedi.

Uyku apnesine dikkat

Öte yandan, bademciklerin boyutlarının ileri derecede artmasının her yaş grubunda uyku apnesi oluşturarak kötü sonuçlara yol açabileceğini kaydeden Kent Alsancak Tıp Merkezi KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bademcikler iyice irileşip tıkayıcı boyuta ulaşırsa uykuda nefes durmasına, solunumun kesintilere (uyku apnesi) uğramasına neden olur. Bu çocukluk çağında sağlıksız bir uykuya neden olur, büyüme hormonu salınımını azaltır. Yılda 3-4 defadan fazla bademcik iltihabı sayısı, atakların ağır geçmesi, bademcik apsesi öyküsü, tüm vücut sorunlarına yol açması, hacim büyüklüğü nedeniyle büyüme gelişmeyi etkilemesi ve uyku apnesi yapması gibi durumlarda ve nadiren tek bademciğin büyümesi halinde tanı amaçlı olarak bademcikler alınmalıdır. Ameliyat, gereken durumlarda her yaş grubunda yapılır. Ameliyat sonrası hastalar uygun koşullarda aynı gün taburcu edilir. Bademciklerin vücut savunmasında ki katkısını kaybedip bünyeye zarar verir hale geldiği durumlarda ameliyat seçeneğinden kaçınmamak gerekir."