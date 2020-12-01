Uyku Laboratuvarı, uyku kayıtlarını inceleyecek

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarı, AR-GE ve inovasyon projelerinin desteklendiği Avrupa Birliği (AB) programı olan “Sleep Revolution-Uyku Devrimi” başlıklı Horizon Projesinde, Türkiye'den yer alan tek merkez oldu. Proje kapsamında, yapay zekâ kullanılarak uyku apne düşünülen hastaların uyku kayıtları incelenecek ve uykuda nefes durması şiddetinin belirlenmesinde yeni değişkenlerin oluşturulmasının yanı sıra kişiye özel tedavilerin belirlenmesi sağlanacak.

Başarılı çalışmalar yürüten EÜTF Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarının akademik ve idari personelini tebrik eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinin sağlık kalitesini her geçen gün bir seviyeye taşıdığını söyledi. Yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini dile getiren Rektör Budak, “Hastanemize önemli oranda bütçe ayırıyoruz. Sağlık hizmetlerini en iyi ve kaliteli bir şekilde sunabilmek için ameliyathanelerimizde, polikliniklerimizde ve servislerimizde neredeyse tüm altyapıyı yeniledik. Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Tüm bu yatırımlar iyi bir sağlık hizmetinin yanı sıra, akademik anlamında da akademisyenlerimize önemli katkılar sağlıyor. Horizon projesinde görev alan tüm ekibimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

En çok hasta kaydedilen ikinci merkez

Türk Uyku Tıbbı Derneği tarafından akredite olan EÜTF Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarı, bir Avrupa Birliği projesi olan European Sleep Apnea Database (ESADA) projesinde yer alıyor. Avrupa'daki saygın ve önemli uyku merkezlerinin yer aldığı çok uluslu ve çok merkezli projede, uyku apne hastalarının başlangıç ve izlem verileri ortak veri tabanına kaydediliyor. 13 yıldır yürütülen ve 33 binin üzerinde hastanın veri girişinin yapıldığı ve 53 binin üzerinde hastanın izlem vizitinin tamamlandığı çalışmada, Türkiye'den katılan tek merkez olan EÜ, 2 bin 880 hasta verisi girerek en çok hasta kaydeden ikinci merkez konumuna ulaştı. Ayrıca bu çalışmadaki hastaların verileri analiz edilerek, önemli uluslararası dergilerde yirmi beşten fazla bilimsel makale yayımlandı. Uyku Laboratuvarı Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu, laboratuvarın son olarak AR-GE ve inovasyon projelerinin desteklendiği AB programı olan “Sleep Revolution-Uyku Devrimi” başlıklı Horizon Projesinde Türkiye'den yer alan tek merkez olduğunu söyledi.

Yapay zekâ ile hastaların uyku kayıtları inceleyecek

Proje kapsamında, yapay zekâ kullanılarak hastaların uyku kayıtlarının inceleneceğini söyleyen Prof. Dr. Başoğlu, “Uyku apne hastalarında uykuda nefes durması şiddetinin belirlenmesinde şimdiye kadar kullanılan parametrelerin yerine, yapay zeka tarafından geliştirilen yeni değişkenler oluşturulacak. Bu yeni tanı algoritmaları sayesinde hastanede yatırılarak uyku testi yapılmasına gerek kalmayacak. Hastalara evde, kendi yataklarında uyku testi yapılacak ve teletıp yoluyla veriler laboratuvara aktarılacak. Oluşturulan algoritmalarla uyku kayıtları incelenecek ve yaşam kalitesini geliştirecek kişiye özel tedavilerin belirlenmesi sağlanacak. Bu amaçla ESADA'da yer alan uyku merkezlerinin uyku kayıtları kullanılacak, benzer şekilde belirlenen yeni parametrelerin validasyonu için de ESADA verileri incelenecek. EÜTF Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarı olarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki en iyi uyku merkezlerinin yer aldığı ESADA'ya Türkiye'den katılan tek merkez olarak devrim niteliğindeki ‘Sleep Revolution-Uyku Devrimi' projesinde yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi.

14 yılda 5 bin hastaya uyku testi

EÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu tarafından kurulan Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarında, uykuda solunum bozuklukları ön tanısı ile uyku polikliniğine başvuran veya hastanedeki poliklinik ya da kliniklerden yönlendirilen yılda yaklaşık 400 hasta gece yatırılarak uyku testi (polisomnografi) yapılıyor. Laboratuvarda 14 yılda toplam 5 bin hastaya uyku testi yapıldı. Uykuda solunum bozuklukları tanısıyla tedavisine başlanan hastalar, uyku polikliniğinde Prof. Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu ve Prof. Dr. Sezai Taşbakan tarafından düzenli olarak izleniyor ve yalnızca İzmir'den değil, çevre illerden de gelen yılda ortalama 2 bin 500 hastaya poliklinik hizmeti veriliyor. Uyku Laboratuvarında, derneklerin uyku kurslarına katılarak teorik eğitim alan, uyku testlerinin uygulamasını ve skorlanmasının yanı sıra hastaların tanı ve tedavisini öğrenmek isteyen uzman doktorlara da pratik eğitim veriliyor.