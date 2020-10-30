Uyuşturucu operasyonlarında 52 gözaltı

Yakalanan şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 19 Ekim-25 Ekim tarihleri arasında, uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kg esrar maddesi, 769 gr metamfetamin maddesi, 135 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 52 şüpheli yakalandı. Yakalanan 52 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.