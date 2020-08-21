Uyuşturucu satmak için Çeşme'ye geldiği belirlenen şahıs tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu ve ilçeye uyuşturucu satmak için geldiği tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.G. isimli bir şahsın, uyuşturucu ticareti yapmak için ilçeye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şahsın kaldığı otel odasına operasyon düzenledi. Ekipler, H.G.'nin odasında 60 bin TL değerinde 55 gram kokain, 25 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde çoğaltmak amacıyla kullanılan 2 şişe amonyak ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.G. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.