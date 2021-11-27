Uyuşturucu serasına çevrilen eve jandarmadan baskın: 3gözaltı

İzmir'in Buca ve Torbalı ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan bir evin uyuşturucu serasına çevrildiği gören ekipler şaşkına döndü.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Buca ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere, Jandarma KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonlar düzenlendi.

Evi seraya çevirmiş

Buca ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde E.U. isimli bir kişinin evinde arama yapan jandarma ekipleri, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Uyuşturucu serasına çevrilen evde yapılan aramada, 13 kök skunk bitkisi, 1 kilogram skunk maddesi, 2 adet iklimlendirme çadırı ile havalandırma cihazı, 7 adet led isıtıcı, 4 adet zaman ayarlı priz, 2 adet termometre, 2 adet havalandırma borusu, 2 adet ph ölçüm cihazı ve 32 Iitre sıvı gübre ele geçirildi.

1 kilo metamfetamin ele geçirildi

B.A. ve Ö.K. adlı şüphelilerin bulunduğu Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki iş yerine yapılan baskında ise yaklaşık 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan E.U., B.A. ve Ö.K., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.