İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden İzmir’e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinmesi üzerine Kemalpaşa ilçesinde 2 araca yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden İzmir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinmesi üzerine Kemalpaşa ilçesinde 2 araca yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 kilo 60 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Çeşitli illerden İzmir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinilmesi üzerine, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2 araca yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kilo 60 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.

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