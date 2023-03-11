Uyuşturucu taciri 109 bin lira parayla yakalandı

İzmir'in Beydağ ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri 3 kilogram esrar maddesinin yanı sıra uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 109 bin lira nakit para ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Beydağ ilçesinde bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ve ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilogram esrar maddesi, 72 adet performans arttırıcı ilaç, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 109 bin lira nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.K. adlı bir kişi gözaltına alınırken, şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.