Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekiplerini görünce kaçan şüpheli yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinden çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, uygulama yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan araç içerisindeki şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde kovalamaca sonucu yakalanan şahsın İ.B., olduğu tespit edildi. Şüpheli İ.B.'nin yapılan üst aramasında ise 13 gram metamfetamin, 306 gram skunk maddesi, 3 gram esrar ve 2 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.B.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.