İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu tacirinin evinden 13 kilo skunk ele geçirildi

İzmir’in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 13 kilogram skunk esrar maddesi ele geçirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 13 kilogram skunk esrar maddesi ele geçirildi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kırbaş Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 13 kilogram skunk esrar maddesi ele geçirdi. Operasyonda N.Y. adlı bir şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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