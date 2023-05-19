Uyuşturucu tacirleri Buca'da polisten kaçamadı

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araç içerisinden 7,5 kilogram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan yapılan aramada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 32 bin lira nakit para bulundu.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Polis ekipleri, ilçede şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 7,5 kilogram skunk esrar maddesi, 28 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek ile 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 32 bin 45 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili H.A. ve M.Y. adlı 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.