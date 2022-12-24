Uyuşturucu tacirleri otomobilde esrarla yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından tespit edilen uyuşturucu tacirleri, otomobillerinde 1,5 kilogram esrarla yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri, tespit edilen şüpheliler E.B. ve R.B.'nin otomobilini Doyranlı mevkiinde durdurdu. Araçta 1,5 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.