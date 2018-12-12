Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde KOM ve NARKO Çeşme Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, Çeşme ilçesi Reisdere Mahallesi'nde, seyir halindeki bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Özel araçta arama yapan ekipler, araç içinde yarım kilo esrar maddesi ele geçirdi. Ekipler, araçtaki C.G. ile A.K.'yı gözaltına aldı.

C.G. ve A.K.'yı sorgulayarak, soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu maddeyi sattığı iddia edilen R.T. isimli şahsı tespit ederek baskın yaptı. R.T.'yi gözaltına alan ekipler, zanlının evinde ve iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 50 gram hint keneviri tohumu, satışa hazır 2,5 gram esrar, satışa hazır üç paket 90'ar gram esrar, satışa hazır 13 gram esrar ve satışa hazır üç fişek halinde 6 gram esrar ele geçirildi.

Şahıslar, sorgularının tamamlanmasının ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edildiler. C.G. ve A.K., "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. R.T. adlı zanlı ise "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.