Uzaktan eğitim, dizüstü bilgisayar satışlarını artırdı

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle uzaktan eğitim ile eğitim ve öğretim görecek olan binlerce öğrenci, evlerindeki tablet ve dizüstü bilgisayarlarla ders başına geçiyor. İnternet aracılığıyla uzaktan eğitim, beraberinde dizüstü bilgisayar, webcam ve kulaklık gibi aygıtların satışında da patlama yaşanmasına yol açtı. Sıfır ürün fiyatlarındaki artışların yaşanması da ikinci ele rağbet sağlamış oldu.

İzmir'de özellikle ikinci el elektronik aygıtların sıkça satıldığı Elektronikçiler Çarşısı esnafı, satışlarda büyük artış olduğunu vurguladı. İkinci el dizüstü bilgisayar ve webcam gibi ürünleri satın almak için Elektronikçiler Çarşısı'nı tercih eden veliler de fiyatların uygun olmasından dolayı burayı tercih ettiklerini belirtti.

"Dizüstü bilgisayar ve webcam gibi ürünlerin satışında kayda değer bir artış yaşandı"

Elektronikçiler Çarşısı'nda ikinci el bilgisayar satışı yapan bir işletmenin sahibi Nurettin Üzrek (53), uzaktan eğitim dolayısıyla satışlarda artış yaşandığına vurgu yaptı. Üzrek, "Özellikle uzaktan eğitim dolayısıyla dizüstü bilgisayar ve webcam gibi ürünlerin satışında kayda değer bir artış yaşandı. Sıfır ürünlerin piyasada az oluşu ve pahalılığı da vatandaşları etkiledi. Büyük teknoloji mağazalarında sıfır ürünlerin pahalı ve üretiminin az olması sebebiyle, ikinci ele rağbet çoğaldı" diye konuştu.

Mağazanın çalışanı Hübeyb Üzrek (28) de satışların eskiye göre oldukça arttığını öne sürerek, "Satışlarda oldukça artış yaşandı. Günde 1 ya da 2 dizüstü bilgisayar satarken şimdi 5-6 tane satabiliyoruz. 10 tane sattığımız günler de oldu. Webcam satışlarımız da uzaktan eğitimde toplu konuşma sisteminden dolayı artış gösterdi. Bunun yanında dizüstü bilgisayar tamiri talebi de yoğunlaştı. Çocukların sıklıkla kullanması dolayısıyla arızalanan bilgisayar veya tabletlerin tamirini de sıklıkla yapmaya başladık" açıklamasında bulundu.

"Büyük mağazaların yanına yaklaşamadık",

Sıfır ürün fiyatlarının yüksek olması sebebiyle büyük elektronik ürün satan mağazalar vatandaş tarafından tercih edilmedi. Elektronikçiler Çarşısı'na ikinci el dizüstü bilgisayar almak için gelen öğrenci velisi Çetin Şahin (48) "Evde eğitim olması sebebiyle bilgisayar lazım çocuklar için. Ona bakıyoruz. Büyük mağazaların yanına yaklaşılmıyor, mecbur ikinci el dükkanlarını dolaşıyoruz. Burada uygun bir ürün bulduk. İkinci el fiyatları da yine geçmişe göre yüksek tabi ki. Sıfır ürünlerin fiyatı yükselince otomatikman bunların da fiyatları artmış. Ama sıfır ürünlere göre daha uygun olduğu için tercihimiz ikinci elden yana olacak" dedi.