Uzay meraklıları buraya akın ediyor

Dünyada sadece üç tane bulunan uzay kamplarından biri de İzmir'in Gaziemir ilçesinde uzay meraklılarını ağırlıyor. İçerisinde uzaya dair pek çok görselin bulunduğu kampta ziyaretçiler uzayı keşfetmeye çalışıyor, uygulamalı eğitim alma imkanına sahip oluyor.

Uzay yıllardır yapılan çalışmalara rağmen hala gizemini korumaya devam ediyor. İzmir Gaziemir'de bulunan uzay kampı başta çocuklar olmak üzere uzaya ilgisi olan herkesin merakını giderilmesine katkı sağlıyor. Kurulduğu 2000 yılından beri 60 ülkeden 250 bini aşkın kişiyi uzay hakkında gizemli yolculuğa çıkaran merkez, çocukların eğitimine de katkı sağlıyor. Merkezle ilgili bilgi veren Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, merkezin gelişen teknolojiye adapte olarak kodlama üzerine de yoğunlaştığını belirterek, "Bu yıl eğitimlerimize kodlamayı da aldık. Öğrencilerimiz burada günlük iki günden altı güne kadar değişen sürelerdeki programlara katılarak uzayın gizemini anlamaya çalışıyor. Astronotlar uzaya gitmeden önce ne tür eğitim aldılar, ne gibi ekipmanları kullandılar onların benzerini burada görebiliyorlar. Ayrıca okulda fen bilgisi derslerinde gördükleri birçok konuyu, burada uygulamalı olarak görme imkanına sahip oluyorlar. Ayrıca interaktif 'Nesil Mars' sergisinde gelecekte Mars'ta kurulacak bir koloniyi anlatıyoruz" diye konuştu. Farklı yaş gruplarına dair programlarının da olduğunu dile getiren Aday, "Buraya gelip uzayla ilgili çalışmalarda neler olduğunu gören bazı öğrenciler kariyerini uzay bilimleri üzerine yöneltti. Öğrenciler burada uzaya dair geçmişte ne gibi teknolojiler vardı, şu an neler var ve gelecekte neler olabilir onlar hakkında fikir sahibi olma imkanına sahip oluyor'' diyerek sözlerini noktaladı.