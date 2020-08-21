Üzerinden 60 bin lira değerinde uyuşturucu çıktı

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ekiplerinin, Çeşme'de uyuşturucu ticareti yapmak suçu şüphesiyle yakaladığı H.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.G.'nin üzerinde arama yapan ekipler, toplam değeri 60 bin lira olan 55 gram kokain ve 25 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İzmir Çeşme'de yoğun çalışma yapan Çeşme NARKO Grup Amirliği ekipleri, Çeşme'ye uyuşturucu madde ticareti yapmak için geldiği değerlendirilen H.G. adlı zanlıyı, 19 Ağustos Çarşamba günü düzenledikleri bir operasyonla yakaladı. H.G.'nin üzerinde arama yapan ekipler, toplam değeri 60 bin lira olan 55 gram kokain ve 25 gram esrar maddesi ele geçirdi. H.G.'nin kaldığı otelde de arama yapan ekipler, uyuşturucu maddeleri çoğaltmak amacı ile kullanıldığı değerlendirilen iki şişe amonyak, iki adet mum ve bir metal kaşığa el koydu. Yapılan işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesine sevk edilen H.G., nöbetçi mahkemede yapılan yargılamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.