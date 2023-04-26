Uzm. Dr. Can Özoğlu: “Şimdiki bebekler şanslı, aşıyla korunuyorlar”

Günümüz çocuklarının anne-babalarının suçiçeği, kabakulak, hepatit A gibi hastalıklar ve komplikasyonları ile yüzleştiğini belirten Dr. Özoğlu, “Anne babalar artık bebeklerini bu hastalık etkenlerine karşı aşılarla koruyabiliyorlar. Aşıların önemini, hayati değerlerini anlamamız için Covid-19 gibi acı tecrübeler yaşamak zorunda kalmayalım” dedi.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Özoğlu, her yıl nisan ayının son haftasının aşıların önemini vurgulamak için Dünya Aşı Haftası olarak kutlandığını hatırlattı. Özoğlu, aşılama programlarına disiplinli bir şekilde uyulması sayesinde toplum sağlığı için tehdit unsuru olan birçok önemli hastalığın kaybolmaya yüz tuttuğunu, bunun da insanları aşı uyumu konusunda rehavete sürükleyebildiğini ifade etti.

“Aşılar ile çocuklarımızı koruyabiliriz”

Dr. Can Özoğlu, “Aşılar hastalıkları önlemek konusunda başarılı. Geçmiş yıllarda insanoğlunun başına bela olmuş pek çok hastalık maalesef ki unutuluyor. Oysaki aşılama programlarının başarısı sürekli ve disiplinli bir uygulama ile mümkün olabilir. Çiçek hastalığına bağlı yaşanan toplu ölümler, sakat kalan insanlar, küçük yaşta kızamık sonrası zatürreye bağlı bebek ölümleri, günümüze kıyasla çok daha fazla ölüme neden olan menenjit etkenleri, geçirilen hepatit hastalığına bağlı yaşanan siroz hastalıkları, bir çırpıda gündemden düşüyor. Ancak Covid salgını gibi hastalıklar ile yüzleşince, insan sağlığı söz konusu olduğunda korunmanın ve önlem almanın tedavi olmaya çalışmaktan çok daha başarılı olduğunu anlıyoruz. Üstelik teknolojik gelişmeler sayesinde her geçen gün bizi hastalıklardan koruyan yeni aşılara kavuşmamız mümkün oluyor. Günümüz çocuklarının anne-babaları suçiçeği, kabakulak, hepatit A gibi hastalıklar ve komplikasyonları ile yüzleşmek zorunda kalmışken, artık bebeklerini bu hastalık etkenlerine karşı aşılar ile koruyabiliyorlar” dedi.

Yeni aşılar her gün artıyor

Uzm. Dr. Özoğlu, henüz ulusal aşılama programına dahil olmasa da ulaşabildikleri yeni aşıların her geçen gün arttığını söyledi. Dr. Özoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Küçük çocuklarda önemli sayıda hastaneye yatışa, anne-babalar için ise yıl içinde hatırı sayılır işgücü kaybına ve ekonomik kayba neden olan Rotavirus (ishal) aşısı bunlardan biri. Meningokok mikrobu menenjit ve yaygın hastalığa neden olarak en iyi tedavi şartları sağlansa bile ölüme ya da kalıcı sakatlıklara neden olabiliyor. Önce Meningokok A, daha sonra da Meningokok B etkenine karşı geliştirilen yeni aşılar bu önemli hastalığa karşı çocuklarımızın güvende olmasını sağladılar. Human Papilloma Virus (HPV) aşısı da yeni aşılar arasında yerini aldı. Bu aşı ile HPV enfeksiyonunun neden olduğu genital siğillerden ve hatta ileride oluşabilecek genital kanserlerden korunmak mümkün oldu.”

"Bazı hastalıkların vaka sayılarında artış var"

Dr. Özoğlu, yoğun göç alan ülkemizde başarılı aşı programları sayesinde oldukça azalan, hatta artık görülmeyen bazı hastalıkların vaka sayılarında artış tespit edildiğine de dikkat çekti. Yaşadığımız doğal afetlerin birçok sorun ile birlikte salgın hastalıkların artması riskini de beraberinde getirdiğini sözlerine ekleyen Özoğlu, “Salgın yapabilen enfeksiyonlar söz konusu olduğunda aşılamanın bireysel bir karar değil, aynı zamanda toplum sağlığı için bir gereklilik olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz. Böylesine olumsuz şartların hüküm sürdüğü zamanlarda sadece bugün için değil, sağlıklı bir gelecek için de toplum sağlığını korumak adına aşılamaya her zamankinden daha fazla önem vermek vazgeçilmez bir önkoşuldur. Aşıların önemini, hayati değerlerini anlamamız için Covid-19 gibi acı tecrübeler yaşamak zorunda kalmayalım” diye konuştu.