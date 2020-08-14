Uzman Dr. Özdamar, katarakt tedavisini anlattı

Dr. Ayşegül Işık Özdamar, “Katarakt ameliyatının göz tansiyonu hastalarında tansiyon düşürücü etkisi, şeker hastalığına bağlı hasar gelişmiş gözlerde uygulanan lazer tedavisinde de pozitif etkisi vardır” dedi.

Kataraktın son günlerin en sık rastlanılan hastalığı olduğunu ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar katarakt tedavisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdamar, “Katarakt günümüzde en sık görülen göz hastalıklarından birisidir. Katarakt hastanın kendi merceğinin bulanıklaşması, saydamlığını yitirmesidir. Tek tedavi yöntemi cerrahidir. Ameliyatta bulanıklaşan mercek FAKO yöntemi ile alınır yerine suni mercek yerleştirilir. Gelişen teknoloji ile ameliyat şartları iyileşmiş ve hasta konforu çok artmıştır” diye konuştu.

“Katarakt ameliyatı 15 dakikada bitiyor”

Gelişen teknolojiyle birlikte katarakt ameliyatlarının yatış gerektirmeden 15 dakikada yapıldığını dile getiren Atagöz Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, “Ameliyatta göz damla ile uyuşturulur ve yaklaşık 15 dakikalık bir sürede işlem gerçekleştirilir. Hastalar aynı gün evlerine gider ve ayaktan kontrole gelirler. Ameliyat öncesinde hastaların sadece kan sulandırıcı ve bazı prostat ilaçlarında bir düzenleme yapılır, onun dışında almakta oldukları ilaçlara aynen devam ederler. Ameliyata aç gelmelerine gerek yoktur” bilgisini verdi.

“Göz damlası enfeksiyon riskini azaltıyor”

Dr. Özdamar şu açıklamalarda bulundu: “Hastalardan ameliyat sonrasında ilk bir hafta gözlerini çok iyi korumaları istenir. İstirahat etmek, verilen göz damlalarını kullanmak ve göze su gelmesinden kaçınmak önemlidir. Göz damlalarını verilen sürede doğru şekilde kullanmak enfeksiyon riskini azaltmada da ciddi önem taşır.”

“Pozitif etkisi var”

Özdamar, katarakt ameliyatının ayrıca göz tansiyonu hastalarında tansiyon düşürücü etkisi, şeker hastalığına bağlı hasar gelişmiş gözlerde uygulanan lazer tedavisinde de pozitif etkisinin olduğunu belirtti.

“Uzak ve yakın gözlüklerinden kurtarıyor”

Gelişen teknoloji ile ameliyat esnasında “akıllı mercek” denilen multifokal merceklerin göz içine yerleştirilerek uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulmanın mümkün olduğunu kaydeden Özdamar, “Her hastaya uygun olmamakla birlikte doğru hasta grubunda, özellikle 40 yaş sonrasında uygulanan bu mercekler ile gözlük takmak istemeyen hastalar çok rahat etmektedirler” dedi.