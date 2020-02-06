Uzman Kardiyolog, Çeşme'de kadrolu olarak göreve başladı

Çeşme'de önemli ölçüde eksikliği hissedilen kardiyoloji doktoru sorunu çözüldü. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Faik Mustafaoğlu, kadrolu olarak Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde göreve başladı.

1955 yılında Azerbaycan'ın Kazak bölgesinde doğan Kardiyoloji Uzmanı Mustafaoğlu, 1979 -1980 yıllarında Bakü şehri 6. Nolu Hastanesinde ihtisasını tamamlayarak İç Hastalıkları Doktoru unvanını aldı. 1980 – 1981 yıllarında Pyatigorsk Kardiyoloji üzerine rotasyon yapan Mustafaoğlu, 1988 yılında, Moskova Uluslararası Yüksek İhtisas Enstitüsünde uzmanlığını başarı ile tamamladı ve Kardiyoloji Uzmanı unvanını aldı. 1989 yılında da Doçent Doktor unvanını alan Mustafaoğlu, 1997 yılından itibaren Türk Tabipler Birliği üyesi ve Türk ve Avrupa Kardiyoloji Dernekleri üyesi oldu. Ocak 1996 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Mustafaoğlu, 2006 yılında Amerika Kardiyoloji Koleji diplomasını aldı. Amerika‘da dünya Kardiyoloji Kongresinde aldığı diplomadan sonra, Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından Avrupa Kardiyoloğu Diploması'na da layık görüldü.

Kariyeri başarılarla dolu olan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Faik Mustafaoğlu'nun Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde göreve başlamasıyla, hastanede önemli ölçüde eksikliği hissedilen kardiyoloji doktorun sorunu çözülmüş oldu.

Öte yandan Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinin Acil Servis bölümünün genişletilmesi ve Yoğun Bakım Ünitesi açılması çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.