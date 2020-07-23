Uzmandan, “Bayramda korona virüs önlemlerini ihmal etmeyin” uyarısı

Merda Erdemir Işık, bir yandan tatil mevsiminin açılması diğer yandan da yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşları, korona virüs önlemlerini ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgını ile etkin mücadele sürerken, normalleşme sürecinin ardından tatil sezonunun açılması ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların bu dönemde daha dikkatli olmaları gerekiyor. Merda Erdemir Işık, tatil beldelerinin dolduğunu ve vatandaşların bu bölgelerde kent içindeki kadar dikkatli olmayabildiğini belirterek, “Yeni normalleşme sürecinin devreye girişiyle, yaklaşık 3 ay süren sıkı kısıtlamalar Haziran itibariyle kalktı. Ancak biz yine de tedbirleri elden bırakmamalıyız. Yazın gelişi ve havaların ısınması ile birlikte korona virüsün de etkisini kaybettiği yönünde bir algı var, ancak bu henüz doğruluğu kanıtlanmış bir bilgi değil” dedi.

İstatistiklere bakıldığında ülkemizde korona virüs bulaştırıcılığının azaldığını gözlemlediklerini, ancak yine de tamamen tehlikenin geçmediğini belirten Dr. Merda Erdemir Işık, “Yaz geldi diye rehavete kapılarak sosyal mesafe, maske kullanımı ve kişisel hijyen gibi hayati önlemleri ihmal etmemeliyiz. Önlemlere uyulmadığı takdirde ikinci dalga riskinin yaşanabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız” diye konuştu.

Dr. Merda Erdemir Işık, 31 Temmuz-3 Ağustos arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: “Toplumumuzda bayramların yeri çok özeldir. Dolayısıyla da hepimiz yakınlarımızla, sevdiklerimizle bayramda bir araya gelmek isteriz. Ancak bir hekim olarak benim önerim, vatandaşlarımızın ev ziyaretleri yerine; açık ve sosyal mesafenin korunabileceği alanlarda, direkt temastan kaçınarak bayramlaşmalarıdır. Mezar ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımız da yine kalabalık olmayan saatlerde mezarlıklara gitmeli. Hatta bayram arifesi ve ilk günü yoğunluk olabileceğinden bayram öncesinde mezar ziyaretlerinin sabah erken saatlerde gerçekleştirilmesi daha uygun olabilir. Öte yandan, bayramda tatil beldelerine gidecek olan vatandaşlarımıza da girdikleri havuzun dezenfeksiyonundan emin olmalarını, havuz içinde ve dışında sosyal mesafe kurallarına uymalarını, mümkünse kendi özel havlu ve plaj eşyalarını kullanmalarını, şezlonglar arası mesafenin en az 1,5 metre olmasına dikkat etmelerini öneriyorum.”

Dr. Işık, yine plaj ve havuz etrafında bulunan duş başlıkları, tuvalet kapıları, musluklar ve şezlongların temas açısından riskli bölgeler olduğunu ve bu bölgelerin sık dezenfekte edildiğinden emin olunması gerektiğini belirtti.