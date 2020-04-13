Uzmandan “Bel fıtığı ameliyat edilmeden tedavi edilebilir” açıklaması

Canberk Gül, her bel fıtığının ameliyatla tedavi edilmesini doğru bulmadığını belirterek, “Dünya tıbbının kabul ettiği bel fıtığı ameliyat nedenlerinin dışındaki rahatsızlıklara sahip hastalar ameliyat olmadan tedavi olabilir” dedi.

Fazla tetkik istemenin her zaman doğru bir şey olmadığına dikkat çeken Canberk Gül, “Bu durumu gerçek yaşanmış bir hasta örneğiyle anlatmak istiyorum. Geçenlerde başka bir şehirde yaşayan bir hasta şiddetli bel ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Elinde daha önce çekilmiş 5 adet Lomber (bel) MR ı vardı. Neden bu kadar fazla sayıda MR çekildiğini sorduğumda, hasta bel ağrısı nedeniyle birçok doktora başvurduğunu; çoğu hekimin henüz muayene bile etmeden MR istediğini söyledi. Çekilen tüm MR filmlerinde de bel fıtığının patlamış olduğu görülüyordu. Doktorlar acil ameliyat olması gerektiğini; aksi takdirde sakat kalabileceğini söylemiş. Hasta çok stresli ve telaşlı bir halde bize başvurdu. Öncelikle hastamızı dikkatli bir şekilde dinledik, öğrenmek istediğimiz şeyleri sorguladık ve sonrasında hastamızı detaylı bir şekilde muayene ettik. Hasta anamnez ve muayene aşamalarının ardından hastanın ameliyat olmasına gerek kalmadığını, uygulayacağımız tedavilerle sağlığına kavuşabileceğine kanaat getirdik” diye konuştu.

“İyi hekimliğin olmazsa olmazı hastaya dokunmaktır” diyen Dr. Gül, “Eğer siz hastayı iyi muayene ederseniz, hastanın anlattıkları ve muayene bulgularını iyi

bir şekilde birleştirebilirsiniz, birçok hastaya MR çektirmeden tanı koyabilir ve tedavi edebilirsiniz. Dünya tıbbı tarafından kabul edilen kılavuzlara göre bel fıtığı için iki ameliyat nedeni bildirilmiştir. Birincisi düşük ayak yani kas güçsüzlüğünün olması; ikinci durum ise idrar kaçırma şikayetinin bulunmasıdır. Sizin şiddetli, dayanılmaz ağrılarınızın olması veya MR da bel fıtığının patlamış olması kesin olarak bir ameliyat nedeni değildir” diye konuştu.

Dünyanın kabul ettiği bel fıtığı ameliyat kriterleri

Kendisine başvuran hastada dünya tıbbının kabul ettiği ameliyat kriterlerinin ikisinin de bulunmadığını ifade eden Dr. Gül, “Hastamıza kendi geliştirdiğimiz enjeksiyon tedavimizi uyguladık. Tedavi sonrası daha birinci dakikada hastamızın ağrısı tamamen geçti ve de hasta ameliyat olmaktan vazgeçti. Bu hastamız 1 ay sonra tekrar başvurdu bize ve halen hiç ağrısı yoktu” şeklinde konuştu.

Bel ağrısı çeken kişi veya yakınlarına önemli uyarılarda bulunan Dr. Gül, şunları söyledi:

“Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Bel ağrılarınız için hemen MR çektirmeyin. MR bulgularına göre kesinlikle ameliyat kararı vermeyin. Sizi gerçekten dinleyip, muayene eden bir hekime görünmeye özen gösterin.”