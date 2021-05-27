Uzmandan, “Göz muayenesi, kalıcı hasarları önler” uyarısı

Dr. Aras Saklamaz, görmede bir sorun olmasa bile yılda en bir kez göz muayenesinin, kalıcı hasarların önüne geçeceğini konusunda uyarıda bulundu.

Yılda en az bir kez göz muayenesi yaptırmanın, gözde kalıcı hasarlara yol açabilecek hastalıkların önüne geçeceğini belirten Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Dr. Aras Saklamaz, tüm hastalıkların tedavisinde olduğu gibi, göz hastalıklarında da erken tanı ve tedavinin başarı oranını arttırdığına dikkat çekti.

Rutin göz muayenesinin, yaşam boyu sağlıklı görüş için birçok faydası olduğunu söyleyen Saklamaz, “İnsan, günlük yaşamında iki gözü ile bakarken, bir gözünün az gördüğünü fark etmeyebilir. Yıllar içerisinde yavaş yavaş gelişen bir katarakt veya göz arkasına ait bir kusur, hastanın dikkatini çekmeyebilir. Kişi ta ki rastgele bir gözünü kapatıp diğeri ile baktığında, görmesinde meydana gelen değişimi fark edebilir. Bu değişim, kişinin fark edeceği boyuta gelene kadar ilerler. Bazı göz hastalıklarında bu ilerleme kalıcı görme kayıplarına sebep olabilir. Bunun önüne geçmek için, kişinin görüşünde bir sorun olsun ya da olmasın yılda en az bir defa rutin göz muayenesi tavsiye ediyoruz. Göz muayenesinde, hastanın bir gözünün az gördüğü ya da çevre görüşünde bir sorunun olup olmadığı, göz arkasında bir oluşumun başlayıp başlamadığı tespit edilir. Tespitin hemen ardından, tedavi sürecine geçilir. Erken tedavi her zaman başarı oranını artırır” dedi.

Hiçbir şikayet olmasa dahi yılda en az bir defa göz muayenesini önemle tavsiye ettiklerini kaydeden Saklamaz, “Gözde, görmede kişinin fark edebileceği boyuta ulaşan sorunları beklemek gözdeki kusurun, hastalığın ilerlemesine sebep olabilir. Örneğin, ilerlemiş, beklemiş katarakt sertleşir. Sertleşmiş katarakt, ameliyat sırasında ve sonrasında birtakım komplikasyonları arttırabilir. Dolayısı ile yılda bir kez göz muayenesi bunların önüne geçebilir. Çocuklarda oldukça sık gördüğümüz, aileden de geçebilen göz tembelliği de çocuğun kendi kendine fark edebileceği bir durum değildir. Bu çocuklar kitap okurken çabuk sıkılırlar, çünkü zorlanırlar. Kitabı, tableti ya da odaklandığı bir nesneyi, televizyonu olması gereken mesafeden daha uzak ya da daha yakın duruş pozisyonlarıyla görmeye çalışırlar. Birçok ebeveyn çocuğunun okumayı, yazmayı sevmediğini, derslerine ilgisiz olduğunu düşünürken, aslında çocuğun gözlerinde bir sorun olabileceği gerçeğini atlar. Bunun yanı sıra bir çocuğun birçok sebepten ötürü gözü bulanık görebilir ve o göz görme yetisini kaybedebilir. O yüzden özellikle çocuklarda, ilk 10 yaş grubunda göz muayenesi çok önemlidir. Bu tür olayların önüne geçer, görmede meydana gelecek kalıcı bir hasarı engeller” açıklamasında bulundu.