Uzmandan kalp hastalıkları uyarısı

Dr. Cevat Şekuri, uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlasının önlenebilir olduğunu söyledi.

Yaklaşık yarım kilo ağırlığındaki kalbin günde 115 bin kez attığını ve yaklaşık 240 su damacanası, yani 7 bin 500 litre kan pompaladığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cevat Şekuri, “Kalbimiz 1 dakikada, 6 litre kanı kilometrelerce uzunluktaki damarlarımızdan geçirir ve dokulara hayat verir. Kalbimiz ve damarlarımız vücuttaki en hassas ve en elzem organlardır. Bunun yanı sıra akciğerlerimiz günde yaklaşık 20 bin kez solar ve binlerce merteküp havayı saf oksijen olarak kanımıza sunar. Buna karşın dünyada her yıl yaklaşık 18 milyon insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor” diye konuştu.

Kalp hastalıklarını tetikleyen birçok etken olduğunu, özellikle insanların yaşam tarzının kalp hastalıklarının gelişiminde önemli bir rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Şekuri, kalp ve damar hastalıklarında en sık rastlanan belirtilerini, “Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma ve tıkalı olan damarın beslediği organla ilgili olarak ağrı, soğuma, uyuşukluk, güçsüzlük” olarak ifade etti.

“Kalp hastalıklarından korunabilirsiniz”

Kalp ve damar hastalıklarının en az yüzde 80 oranında sigara, hipertansiyon, yüksek kan yağları, ailede kalp hastalığına yatkınlık, şişmanlık, hareketsiz yaşantı, diyabet gibi klasik risk faktörlerine bağlı olarak geliştiğini, ülkemizde sağlık giderlerinin yüzde 50'sinin kalp kaynaklı hastalıkların tedavisine harcandığını belirten Prof. Dr. Şekuri, “Kalp hastalıklarına karşı mücadelede en önemli unsur korunmadır. Korunmanın ise en önemli yolu ise farkındalıktır. Damar sertliğinde en önemli husus hastalığı erken teşhis ederek, ilerlemesini önlemektir. Korunmada en basit yol, bireylerin diyabet, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliğine dikkat etmekten geçer. Periyodik olarak doğru tansiyon ölçümü, 12 saatlik açlık sonrası kan şekeri ve LDL- kolestrol ölçümü yapılması kolay ancak risk kontrolü yönünden son derece hayati bilgiler sunar” dedi.